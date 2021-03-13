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تحقق وفرًا اقتصاديًّا.. وزير النقل: القيادة السياسية وجهت بإعادة تدوير طبقات رصف صيانة الطرق

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تحقق وفرًا اقتصاديًّا.. وزير النقل: القيادة السياسية وجهت بإعادة تدوير طبقات رصف صيانة الطرق تحقق وفرًا اقتصاديًّا.. وزير النقل: القيادة السياسية وجهت بإعادة تدوير طبقات رصف صيانة الطرق

مصراوي Masrawy

02:50 م السبت 13 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة المنوفية، بحضور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وأعضاء مجلسَي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتابع الوزير أعمال رفع كفاءة طريق قليوب- القناطر- الباجور- شبين الكوم بطول 54 كم، باستخدام تقنيات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس، وذلك ضمن محور قليوب- القناطر- الباجور- شبين الكوم- طنطا- كفر الشيخ- بلطيم، والذي سيخفف العبء على الطريق الزراعي.

وشدد وزير النقل على ضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالخطة الزمنية للمشروع، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية، وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق؛ لأهميتها في استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة مما يحقق وفرًا اقتصاديًّا كبيرًا وبأسرع معدلات تنفيذ.

وشدد الوزير على إزالة كل المخالفات والتعديات على جانبي الطريق، والتي تتسبب في عدم سيولة الحركة المرورية وصعوبة تنقل المواطنين، وكذلك ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة في مواقع العمل بالتزامن مع استمرار العمل في المشروع.

وتفقد وزير النقل كوبري الباجور العلوي الذي يمر داخل المدينة أعلى السكة الحديد (خط بنها/ منوف)، موجهًا بالبدء الفوري في رفع كفاءة وصيانة الكوبري لمرور السيارات، مع التنسيق مع المرور لعدم مرور الشاحنات، وكذلك عمل كوبري مشاة فوق خط السكة الحديد تحت كوبري الباجور كبديل للمزلقان الموجود أسفل الكوبري، وذلك ضمن خطة الوزارة لعمل كبارٍ أعلى المزلقانات؛ حفاظًا على سلامة وحياة المواطنين.

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