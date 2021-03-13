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هل تحريك صور الموتى في تطبيق "MyHeritage" حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل رسميا

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هل تحريك صور الموتى في تطبيق "MyHeritage" حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل رسميا هل تحريك صور الموتى في تطبيق "MyHeritage" حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل رسميا

مصراوي Masrawy

02:38 م السبت 13 مارس 2021

كتب- محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية أباحت وسائل الترفيه والترويح عن النفس لكونه من متطلبات الفطرة؛ إلَّا أنَّ هذه الإباحة مُقَيَّدة بأن لا تشتمل على سخريةٍ أو سُوءِ أدبٍ.

وأضافت الإفتاء، في بيان لها: "فإذا كان لا مانع شرعًا من استخدام برامج حديثة لتحريك الصور الثابتة، بحيث تصبح بتقنية الفيديو بدلًا من كونها ثابتة كصورة عادية؛ فالأَصْل أنَّ هذا مباحٌ بشرط مراعاة خصوصية مَن أفضى إلى رَبِّه بأن لا يشتمل تحريك صورته على سخرية أو سوء أدب مع الميت، وبشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تدليسٍ أو ضررٍ بالغير؛ وذلك كما لو تَرتَّب على صورة المستخدم حقوق أو واجبات تستوجب بيان صورته الحقيقية لا الصورة المعدَّلة.

ويأتي ذلك ردا على ما أثير بشأن تطبيق (MyHeritage) وغيره من التطبيقات لتحريك الصور الثابتة.

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