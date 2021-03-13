مدبولي عن تطوير الغوري: "دول بتخترع ليها تاريخ وإحنا عندنا كنز تُرك للإهمال"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من أي عمليات تطوير تقوم بها الدولة المصرية خاصة في المناطق الأثرية والتاريخية هو الحفاظ على هذه المناطق وتطويرها.

وأضاف مدبولي، خلال جولة تفقدية لمنطقة الغوري بالقاهرة التاريخية، اليوم السبت: فيه دول بتخترع تاريخ ليها، وإحنا كمصريين يبقى عندنا هذا الكنز وللأسف ترك لفترة طويلة ليد الإهمال والتدهور لحد ما وصلنا للوضع ده.

وتابع رئيس الوزراء: حان الوقت ندخل فيها بصورة شاملة وفق ثوابت كلنا لا نختلف عليها تتمثل في ترميم المباني الأثرية وإحيائها، والحفاظ على النسيج الحضري في هذه المنطقة شبكة الحواري والشوارع والمباني ذات القيمة بعيدا حتى عن الأثرية، والمحال نحسن ظروفها، وشبكة البنية الأساسية المتداعية، والفوضى المرورية الموجودة داخل المنطقة.