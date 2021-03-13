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صور.. مدبولي يلجأ للجلوس على أرضية المنصة لشرح مخطط تطوير القاهرة التاريخية

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مصراوي Masrawy

02:33 م السبت 13 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

مندمجا في شرح مخطط تطوير منطقة الغوري والحفاظ على قيمتها التاريخية وإعادة إحيائها، لجأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الجلوس على أرضية المنصة المعدة لإلقاء كلمات المسؤولين.

دون تكلف أو حرج جلس مدبولي على أرضية المنصة موجها حديثه للمسئولين في الجالسين من أمام وحوله على كراسيهم، ليبدأ في شرح مخطط تطوير المنطقة.

وشدد مدبولي، على الأهمية التاريخية والأثرية الكبيرة لمنطقة القاهرة التاريخية والتراث الأثري الموجود بها والمسجل في قائمة التراث العالمي.

جاء ذلك أثناء زيارة تفقدية لرئيس الوزراء وعدد من المسئولين في الحكومة لمنطقة وكالة الغوري والتي تعد من أهم المناطق التاريخية في لما تحتويه من آثار تحكي تاريخا لعصور مختلفة.

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