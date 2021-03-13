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ميانمار: مقتل 8 أشخاص مع تصاعد المظاهرات ضد الجيش

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ميانمار: مقتل 8 أشخاص مع تصاعد المظاهرات ضد الجيش ميانمار: مقتل 8 أشخاص مع تصاعد المظاهرات ضد الجيش

مصراوي Masrawy

02:39 م السبت 13 مارس 2021

يانجون- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية وشهود عيان أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب عشرات آخرون مساء أمس الجمعة، والليلة الماضية، في حملة صارمة مستمرة من قبل جيش ميانمار على المتظاهرين المنددين بالانقلاب

وفي العاصمة السابقة وأكبر مدينة في البلاد، يانجون، قتل ثلاثة أشخاص، عندما وقعت مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العديد من المناطق بالمدينة مساء أمس الجمعة.

وقتل ثلاثة متظاهرون آخرون، السبت، خلال احتجاجات في مدينة ماندالاي، وسط البلاد، حسب أحد شهود العيان وصحفي بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وذكرت "إذاعة آسيا الحرة" أن اثنين من المتظاهرين قتلا أيضا في الاحتجاجات اليوم السبت في بلدة "بياي" الواقعة على بعد حوالي 260 كيلومترا شمال غرب يانجون.

وكان آلاف الأشخاص قد تجمعوا في يانجون للمشاركة في وقفة احتجاجية مساء أمس الجمعة، على الرغم من حظر التجول الليلي والتهديد المتزايد بالعنف من قبل قوات الأمن، مع استمرار الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار.

وأضاء الكثيرون من المحتجين في منطقة هيدلان فى يانجون الشموع، وفقا لما ذكرته صحيفة "إيراوادي" ووسائل الإعلام المحلية الأخرى، بينما رفع آخرون لافتات تطالب بالإفراج عن زعيمة البلاد الفعلية أونج سان سو تشي.

كما نظمت مسيرات في أجزاء أخرى كثيرة من هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا بعد حلول الظلام، في تجمعات كانت سلمية في البداية.

ومنذ وقوع انقلاب عسكري في بداية فبراير الماضي، شهدت ميانمار مظاهرات حاشدة يومية. ويطالب المتظاهرون باطلاق سراح سو تشي وإعادة حكومتها المدنية.

ويرد الجيش على الاحتجاجات بوحشية متزايدة. وقد لقي أكثر من 60 شخصا حتفهم منذ بداية الاحتجاجات واعتقل نحو 1900 آخرين وفقا لتقديرات رابطة مساعدة السجناء السياسيين وهى منظمة غير ربحية في ميانمار .

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