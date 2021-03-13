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رئيس الوزراء لمنتقدي تطوير الغوري: هل تركها كما هي يُعد حفظا للتراث؟

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رئيس الوزراء لمنتقدي تطوير الغوري: هل تركها كما هي يُعد حفظا للتراث؟ رئيس الوزراء لمنتقدي تطوير الغوري: هل تركها كما هي يُعد حفظا للتراث؟

مصراوي Masrawy

02:31 م السبت 13 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه آن الأوان للتعامل مع واحدة من أهم المناطق التاريخية بالقاهرة بصورة شاملة، وهي أصل القاهرة وتاريخها العريق -في إشارة لمنطقة الغوري.

وأضاف مدبولي، خلال جولة تفقدية للغوري، السبت: لقد تصادف إعلاننا عن بدء تنفيذ مشروعات تطوير القاهرة التاريخية بعض الانتقادات من جانب بعض الخبراء وهو ما يدعونا للتساؤل: هل يعد ترك المنطقة على ما هي عليه الآن دون إحداث تطوير يُعد حفظاً للتراث؟.

وشدد رئيس الوزراء، على أنهم ينطلقون في عمليات التطوير من ثوابت وأسس عديدة، تتضمن العمل على ترميم المباني الأثرية، وإعادة الاستفادة منها واستثمارها، مع الحفاظ على النسيج المعماري والحضاري لها، وكذا المباني التي لها قيمة تاريخية بها، والسعي لتطويرها، إلى جانب النهوض بمستوى الورش والمحلات بتلك المنطقة ورفع جودة منتجاتها، فضلا عن تحسين الظروف المحيطة بها، وتهيئة أفضل للبنية الأساسية لها.

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