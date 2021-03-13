ضبط 461 متهمًا بحوزتهم 28 سلاح ناري في أسبوع

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

واستهدفت أجهزة الأمن، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط -بورسعيد -الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها 461 متهمًا، وبحوزتهم (28 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 5 قطعة سلاح أبيض).

كما أسفرت الجهود عن ضبط 517 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس – الدقهلية – الأقصر– سوهاج – المنيا – كفر الشيخ – الشرقية – قنا – القليوبية – المنوفية – أسوان – دمياط – البحيرة – الإسماعيلية – البحر الأحمر – بورسعيد)، وبحوزتهم (353 قطعة سلاح ناري– عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأسلحة البيضاء-كميات من المواد المخدرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.