بعد اتهام امرأة سابعة له بالتحرش.. تزايد الضغوط على حاكم نيويورك للاستقالة

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عضوان بمجلس الشيوخ انضما إلى دعوات عزله من منصبه

انضم عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى نواب ديمقراطيين بارزين آخرين في الضغط على حاكم نيويورك أندرو كومو للاستقالة، بعد أن تقدمت امرأة سابعة لاتهامه بالتحرش؛ بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (السبت).

وتضامن كلٌّ من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ووكيرستن جيليبراند الصوت القيادي في حركة "مي تو" ضد التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، مع آخرين بمن فيهم النائبة الأمريكية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز في دعوة الحاكم الديمقراطي لثلاث فترات للاستقالة.

وقال عضوا مجلس الشيوخ في بيان مشترك: "بسبب المزاعم المتعددة الموثوقة بشأن التحرش الجنسي وسوء السلوك، فمن الواضح أن الحاكم كومو فقد ثقة شركائه في الحكم وشعب نيويورك".

وكرر "كومو"، 63 عامًا، وهو أب مطلق لثلاث بنات في العشرينات من العمر، إنكاره لهذه المزاعم أمس، معتبراً أنه من التهور والخطير أن يطلب منه السياسيون الاستقالة قبل أن تتوفر لديهم كل الحقائق.

واتهمت قائمة متزايدة من النساء، بما في ذلك مساعدوه السابقون، الحاكم بسوء السلوك الجنسي، بدءًا من السلوك الغزلي غير المرغوب فيه في العمل إلى التحرش.

وأصبحت المراسلة جيسيكا باكمان أحدث امرأة تتهم "كومو" بالتحرش.