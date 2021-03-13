على طائرة خاصة.. الأهلي يغادر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب في دوري الأبطال

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

غادرت بعثة فريق النادي الأهلي، مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، متجهةً إلى الكونغو على طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة فريق فيتا كلوب، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إنه تم إنهاء إجراءات سفر البعثة من مبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة، على طائرة خاصة تابعة لشركة "مصر للطيران"، في طريقها إلى الكونغو.

ويترأس بعثة الأهلي العامري فاروق، نائب رئيس النادي .

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز واستعادة آمال التأهل لدور الثمانية؛ ليحافظ على فرص الوصول في تخطي هذه المرحلة، وبلوغ الأدوار النهائية؛ خصوصًا أن أية نتيجة غير الفوز تعني الدخول في حسبة برما، وسيكون مطالبًا بانتظار نتائج الفريق الأخيرة في الصعود، وتبقى مواجهته للأهلي بعد هذه المباراة مواجهة سيمبا التنزاني والمريخ السوداني في آخر جولتَين لدور المجموعات.

خاض الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش قبل ساعات من السفر إلى الكونغو، استعدادًا لمباراة فيتا في الوقت الذي تشهد فيه رحلة الكونغو عودة أيمن أشرف الذي غاب عن مباراة الإسماعيلي؛ بسبب الإجهاد، وأيضًا عودة طاهر محمد طاهر الذي تماثل للشفاء من الإجهاد، وعودة حمدي فتحي الذي غاب عن الفريق في مباراته الأخيرة؛ بسبب الإيقاف .