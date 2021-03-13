رئيس الوزراء عن القاهرة التاريخية: حافظها أثر أثر.. وللأسف بعضها تحول لخرابات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكالة الغوري والمناطق المحيطة بها في نطاق القاهرة التاريخية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منطقة الغوري والقاهرة التاريخية تعرضت للإهمال على مدار سنوات طويلة ما أدى إلى حالتها التي توجد عليها الآن.

وأضاف مدبولي، خلال الجولة: أنا حافظ الآثار اللي فيها أثر أثر، باب زويلة ده كان أحد البوابات الكبيرة الموجودة في القاهرة، وحوالينا مجموعة الجامع الأزرق وسبيل أم السلطان شعبان، ومنطقة القلعة، والغوري ومسجد الحسين والجمالية، وكنوز من الآثار.

وتابع رئيس الوزراء: نتيجة الإهمال والبناء العشوائي تحولت العديد من المناطق والمباني فيها إلى خرابات، وأنا آسف إن بقول ده، اتبنى فيها عشش وعشوائيات وكل يوم هذه المناطق في خطر شديد".

واستطرد: "توجد بقايا وكالة نفيسة البيضاء، شوفوا كانت عاملة إزاي وبقت إزاي بقى حواليها عشوائيات وعشش.