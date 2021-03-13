رئيس الوزراء: القاهرة التاريخية تضم 537 مبنى أثريا مسجلة في التراث العالمي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منطقة الغوري والقاهرة التاريخية هي ما نطلق عليه بدايات القاهرة الكبرى والتي وصل عدد سكانها لما يقرب من 20 مليون شخص.

وأضاف مدبولي، خلال جولة تفقدية لمنطقة الغوري: المنطقة فيها 537 مبنى أثريا مسجلة في التراث العالمي ومنظمة اليونيسكو، أي أنها أماكن أثرية تعتبر في الأعراف الدولية كنزا من التراث الحضاري الكبير، الذي يستوجب منا جميعا كمصريين وكعالم أجمع الحفاظ عليه، وهو ما نسعى للقيام به خلال هذه المرحلة.

ولفت رئيس الوزرءا، إلى القرارات العديدة التي صدرت بشأن هذه المنطقة خلال العقود السابقة، وتم تنفيذ خطوات كثيرة تتعلق بترميم بعض المباني الأثرية القائمة بها، وتطوير أجزاء منها كمشروع تطوير شارع المعز، إلا أنه لم يتم النظر إلى هذه المنطقة بصورة متكاملة.

وتابع: نتيجة غياب الصورة المتكاملة فقد عانت المنطقة كغيرها من المناطق الأخرى من عدم الرغبة في التدخل للتعامل مع المشكلات التي تعاني منها، وهو ما أدى إلى تدهورها بشكل كبير كما تلحظون بأنفسكم، كما شهدت انهيارات لأحد المباني الأثرية على مدار الفترات الماضية، كما شهدت وقوع بعض الحرائق.