أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد أن شغلت العالم.. من اشترى هذه اللوحة بـ70 مليون دولار؟

Print
بعد أن شغلت العالم.. من اشترى هذه اللوحة بـ70 مليون دولار؟ بعد أن شغلت العالم.. من اشترى هذه اللوحة بـ70 مليون دولار؟
في مزاد الخميس الماضي

بعد أن شغلت العالم.. من اشترى هذه اللوحة بـ70 مليون دولار؟

كشفت دار المزادات كريستيز، الجمعة، عن هوية مشتري عمل فني رقمي شغل العالم بقيمة 70 مليون دولار.

وقالت الدار: إن المشتري يستخدم اسمًا مستعارًا "ميتاكوفان"، وهو مستثمر في العملات المشفرة؛ حسب وكالة "رويترز".

والمزاد للعمل الفني للفنان الأميركي مايك وينكلمان المعروف بـBeeple، عرض في المزاد الذي انتهى الخميس، يعد الأول من نوعه لعمل رقمي لا يوجد في الشكل المادي يعرض من قبل دار مزادات كبرى.

وتمت المصادقة على العمل من قبل blockchain؛ مما يؤكد أصالته وملكيته، في نوع جديد من الأصول الرقمية.

وقالت الدار في بيان: إن ميتاكوفان الذي لم يكشف عن اسمه الحقيقي هو مؤسس ميتابورز، أكبر صندوق للأصول الرقمية غير القابلة لاستصدار مثيل لها.

والعمل الذي يحمل اسم "كل يوم- أول 5000 يوم" هو عبارة عن مجموعة من 5000 صورة فردية، تم تصميم كل منها عبر الكمبيوتر بشكل يومي على مدار أكثر من ثلاثة عشر عامًا.

وبيع العمل بمبلغ 69,346,250 دولارًا، والتي دفعها ميتاكوفان في شكل عملة مشفرة.

وأدخل العمل الفنان الأميركي لقائمة أفضل ثلاثة فنانين على قيد الحياة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

شبكة عيون الإخبارية