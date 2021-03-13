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كشف لغز سرقة محتويات عيادة طبية بأسيوط

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كشف لغز سرقة محتويات عيادة طبية بأسيوط كشف لغز سرقة محتويات عيادة طبية بأسيوط

مصراوي Masrawy

01:37 م السبت 13 مارس 2021

كتب - علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة سرقة محتويات عيادة طبية بأسيوط وإعادة المسروقات وتبين بأن فني بمعمل تحاليل وراء ارتكاب الواقعة، حيث اتفق مع اثنين آخرين على نقل المعدات الطبية دون علمهم بأنهم يشاركون في جريمة سرقة.

تلقى مركز شرطة ساحل سليم بلاغا من طبيبة، مقيمة بدائرة بدائرة المركز باكتشافها سرقة مجموعة من الأجهزة الطبية والمعدات من عيادتها الطبية الخاصة الكائنة بدائرة المركز.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بأسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة البداري.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قرر أحدهم "فني بمعمل تحاليل كائن بذات العقار الكائنة به العيادة محل السرقة" أنه عقد النية على سرقة محتويات العيادة وقام بكسر بابها وسرقتها بمعاونة باقي المتهمين "دون علمهما" حيث قام بإيهام الإثنين الآخرين برغبة أحد الأطباء في بيعها عن طريقه ونقلها بسيارة نقل ملك شقيق أحدهما مقابل تحصلهم على مبلغ مالي.

وقام المتهم الأول "فني معمل التحاليل" بالإرشاد عن كافة المسروقات وبمواجهة المتهمان الآخران أقرا ما جاء باعتراف المتهم الرئيسي ونفيا علمهما بكونها عملية سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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