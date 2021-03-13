★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عنصر إجرامي؛ لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال سرقة الدراجة النارية.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مجهولة المصدر.

بمناقشة المتهم عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها حال توقفها بمنطقة السلام بأسلوب "توصيل الأسلاك"، أمكن التوصل للمجني عليه "مالك الدراجة" واتهمه بالسرقة.

وبمواجهة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب "جاري التوصل لمالكيها".

تم بإرشاد المتهم ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائهم بمنطقة سكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.