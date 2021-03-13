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: بدء حملة التلقيح ضد الفيروس في جميع أنحاء تونس

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فيروس كورونا: بدء حملة التلقيح ضد الفيروس في جميع أنحاء تونس : بدء حملة التلقيح ضد الفيروس في جميع أنحاء تونس

مصراوي Masrawy

01:03 م السبت 13 مارس 2021

تونس- (بي بي سي):

انطلقت في تونس حملة التلقيح ضد بجميع أنحاء البلاد.

وخصصت وزارة الصحة التونسية خمسة وعشرين مركزا محليا في كامل محافظات البلاد للقيام بالمهمة.

وبدأت الحملة بالأطباء والممرضين ومن هم في علاقة مباشرة بالفيروس في انتظار وصول بقية اللقاحات في الفترة المقبلة، بعد أن تلقت البلاد دفعة أولي من لقاح "سبوتنيك V" الروسي تقدر بـ30 ألف جرعة.

وتهدف تونس إلى تطعيم 50 بالمائة من السكان حسب تصريح سابق لوزير الصحة.

وسجلت تونس أكثر من 140 ألف إصابة بفيروس كورونا فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من ثمانية آلاف وثلاثمائة حالة وفاة.

وأعلنت تونس، في وقت سابق، تقليص ساعات حظر التجول، والسماح بالتنقل بين المحافظات على أن يتم إغلاق المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا.

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