مزاعم زائفة.. إثيوبيا ترد على اتهامات أمريكية حول تطهير عِرقي بتيجراي

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مصراوي Masrawy

أديس أبابا- (د ب أ):

وصفت وزارة الخارجية الإثيوبية اتهامات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بشأن عملية تطهير عرقي في إقليم تيجراي، بأنها "مزاعم لا أساس لها وزائفة"، فيما رحبت بدعوات لإجراء تحقيق بشأن أي انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم الواقع شمال البلاد، حسب وكالة "بلومبرج"، السبت.

وتضغط الولايات المتحدة على الحكومة الإثيوبية لإنهاء حرب تحتدم في المنطقة منذ أربعة أشهر، مما أدى لاستقدام قوات من اريتريا المجاورة، ومقتل آلاف الأشخاص وإجبار الملايين على الفرار.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية اتهم الشهر الماضي جنود اريتريين بارتكاب جرائم حرب في تيجراي، بسبب ما يزعم من ارتكاب مذبحة لمئات المدنيين العزل ببلدة أكسوم في نوفمبر الماضي.

وانتقدت إثيوبيا واريتريا التقرير.

ونفت حكومتا البلدين تورط قوات اريترية في القتال.