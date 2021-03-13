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في بث مباشر.. اعتقال فنان كويتي حرّض الأطفال على الانتحار

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في بث مباشر.. اعتقال فنان كويتي حرّض الأطفال على الانتحار في بث مباشر.. اعتقال فنان كويتي حرّض الأطفال على الانتحار
مغردون انتقدوا احتجازه بدعوى أنه لم يقدم على فعل أي جريمة

في بث مباشر.. اعتقال فنان كويتي حرّض الأطفال على الانتحار

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية استدعاء الفنان طلال سام، بعد اتهامات بـ "تحريض الأطفال على الانتحار"، من خلال بث مباشر عبر تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت "الداخلية الكويتية" في تغريدة عبر تويتر: إنها استدعت "الشخص الذي حرض الأطفال على الانتحار في البث المباشر وتحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ولم تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن احتجازها لـ"سام" أو استدعائه لسماع أقواله قبل عرضه على النيابة العامة.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا للفنان طلال السمندان، المعروف بـ"طلال سام"، يقوم فيه الأخير برمي هاتفه المحمول أثناء البث المباشر من الطابق الثاني، بعد أن كان يقول: "جاهزين يا أطفال".

وفي المقطع المتداول علقت امرأة بقولها: إن طلال سام "يكلم الأطفال للانتحار من خلال رمي أنفسهم من الأعلى".

وأشارت إلى أنها حذرته من قبل بعد أن كررها أكثر من مرة، وختمت: "عندكم القرار"، في إشارة واضحة إلى السلطات.

وبرز وسم "#طلال_سام" في موقع تويتر، حيث بات ضمن قائمة الأكثر رواجًا في الكويت ودول خليجية أخرى بعد إعلان الداخلية الكويتية استدعاءه.

وحظي "سام" بدعم ساحق بسبب "عدم تحريضه لأحد" من خلال تناول مغردين لهذه القضية التي كانت الأعلى تداولًا في الساعات الماضية.

وجادل الداعمون للفنان الكويتي بأن "سام" لم يصرّح بعبارات "تحرض الأطفال على الانتحار"، وأن المرأة التي تداولت الفيديو سبق أن تورطت بقضية تعنيف ضد الأطفال.

وانتقد مغردون قرار "الداخلية" باحتجاز "سام" باعتبار عدم فعله لأي جريمة، فيما يرى آخرون أن الكويت لديها قضايا أهم من هذا الموضوع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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