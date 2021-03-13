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مقتل مواطن وإصابة أمين شرطة على يد عنصر إجرامي في أسوان

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مقتل مواطن وإصابة أمين شرطة على يد عنصر إجرامي في أسوان مقتل مواطن وإصابة أمين شرطة على يد عنصر إجرامي في أسوان

مصراوي Masrawy

12:45 م السبت 13 مارس 2021

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، عنصر إجرامي؛ قام بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية مما أدى إلى وفاة مواطن وإصابة فرد شرطة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم السبت، إنه أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز والفرار هارباً، مما أدى إلى وفاة (أحد المواطنين -سائق مركبة "توك توك") تصادف مروره بالمركبة قيادته بمكان الواقعة، وإصابة (أمين شرطة من قوة وحدة مباحث المركز بطلق ناري).

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عنصر إجرامي -مقيم بدائرة المركز – سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات، سلاح"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية مخدرات) وتبين هروبه من محل إقامته واختبائه لدى أحد أقاربه بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة (بندقية آليه وعدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة خشية ضبطه والتنفيذ عليه في الحكم الصادر ضده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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