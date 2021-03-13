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الأردن: وفيات جراء انقطاع الأكسجين داخل مستشفى حكومي

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الأردن: وفيات جراء انقطاع الأكسجين داخل مستشفى حكومي الأردن: وفيات جراء انقطاع الأكسجين داخل مستشفى حكومي

مصراوي Masrawy

12:37 م السبت 13 مارس 2021

عمّان- (د ب أ):

أعلن الأردن، السبت، وفاة عدد من مرضي المستجد في مستشفى السلط الحكومي جراء نقص الأكسجين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات عقد اجتماعا في مستشفى السلط، لبحث أسباب حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى وتسببها بوقوع وفيات.

وأصدر رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، تعليمات بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين بالمستشفى.

وشدّد الخصاونة على أنّ "التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ".

كما أوضح أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن "يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون".

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