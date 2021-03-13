محمد فايق ينعى فقيد الأمة العربية الدكتور خير الدين حسيب

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

نعى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ببالغ الحزن والأسى فقيد الأمة العربية الدكتور خير الدين حسيب.

وقال فايق، في بيان للمجلس، السبت: الفقيد وهب حياته كلها لتعزيز الفكر القومي العربي وتجديده، وساهم في إنشاء المؤتمر القومي العربي والعديد من المؤسسات الثقافية التي تعزز الفكر القومي العربي وأهمها مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت.

وأكد رئيس المجلس: برحيل الفقيد فقدنا صديقا ومناضلا من أجل تحرير ورقي الوطن العربي.

وقدم محمد فايق، خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وتلاميذه وأصدقائه.