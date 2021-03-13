أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ضبط مشغولات فضية داخل ملابس راكب قادم من إثيوبيا بمطار القاهرة

Print
ضبط مشغولات فضية داخل ملابس راكب قادم من إثيوبيا بمطار القاهرة ضبط مشغولات فضية داخل ملابس راكب قادم من إثيوبيا بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

12:20 م السبت 13 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب كمية من المشغولات الفضية، مع راكب مصري أخفاها داخل ملابسه فور وصوله من إثيوبيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

واشتبه محمد عبدالباقي مأمور الجمارك في راكب مصري الجنسية قادم من إثيوبيا، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الإدارة قرر تكليف معتز محمود مأمور الضبط تحت إشراف جمال السيد مأمور الجمارك، لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، تبين وجود كمية من الملابس الشخصية داخل حقيبته، وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود كمية من المشغولات منها، سلاسل، خواتم، أساور مختلفة الأشكال والأحجام، يشتبه أن تكون من معدن الفضة بوزن 3 كيلو جرامات، مخبأة داخل ملابسه التي يرتديها وبطانة الجاكت الذي يرتديه.

قرر فوزي العميري مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​

PHOTO-2021-03-13-11-59-13

4cb43ef0e0.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية