ضبط مشغولات فضية داخل ملابس راكب قادم من إثيوبيا بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب كمية من المشغولات الفضية، مع راكب مصري أخفاها داخل ملابسه فور وصوله من إثيوبيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

واشتبه محمد عبدالباقي مأمور الجمارك في راكب مصري الجنسية قادم من إثيوبيا، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الإدارة قرر تكليف معتز محمود مأمور الضبط تحت إشراف جمال السيد مأمور الجمارك، لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، تبين وجود كمية من الملابس الشخصية داخل حقيبته، وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود كمية من المشغولات منها، سلاسل، خواتم، أساور مختلفة الأشكال والأحجام، يشتبه أن تكون من معدن الفضة بوزن 3 كيلو جرامات، مخبأة داخل ملابسه التي يرتديها وبطانة الجاكت الذي يرتديه.

قرر فوزي العميري مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​