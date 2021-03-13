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تطعيم أكثر من مليونَي مستفيد بلقاح #كورونا في #المملكة

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تطعيم أكثر من مليونَي مستفيد بلقاح #كورونا في #المملكة تطعيم أكثر من مليونَي مستفيد بلقاح #كورونا في #المملكة
الربيعة: أظهرت حماية عالية من الإصابة ومأمونية كبيرة

تطعيم أكثر من مليونَي مستفيد بلقاح #كورونا في #المملكة

كشف آخر أرقام التطعيم بلقاحات كورونا في ، اليوم، عن تطعيم أكثر من مليوني مستفيد بلقاح #كورونا في #المملكة.

وكان قد أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ أمس، أن جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة_بحمد الله_ بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة.

وقال: أنصح الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير.

وحثت "الصحة"، الجميع، على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة، والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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