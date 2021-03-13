أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط عصابة سرقة مساكن مواطنين في القاهرة

Print
ضبط عصابة سرقة مساكن مواطنين في القاهرة ضبط عصابة سرقة مساكن مواطنين في القاهرة

مصراوي Masrawy

12:13 م السبت 13 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مرتكبي واقعة السطو على أحد المساكن بالتجمع الأول وسرقة كمية من المشغولات الذهبية والمتعلقات، وضبطت عنصر إجرامي؛ لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال سرقة الدراجة النارية.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب عودته لمسكنه اكتشف كسر الباب الخلفي لمسكنه وسرقة (مشغولات ذهبية -2 ساعة يد رجالي).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص وجميعهم عمال بناء بمسكن تحت الإنشاء كائن بذات المنطقة محل البلاغ ويقيمون بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب"، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهم الكائن بدائرة القسم لدى عميلهم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مجهولة المصدر.

بمناقشته عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها حال توقفها بمنطقة السلام بأسلوب "توصيل الأسلاك" أمكن التوصل للمجني عليه "مالك الدراجة" واتهمه بالسرقة.

وبمواجهة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترف بارتكاب 3 سرقة بذات الأسلوب "جاري التوصل لمالكيها".

تم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائهم بمنطقة سكنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية