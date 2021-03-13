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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

استنكر عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب، عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، بشدة بيان مجلس حقوق الإنسان بشأن مصر، إنه بيان مسيس اعتمد على معلومات مغلوطة من منظمات مشبوهة.

وقال السنباطي، في بيان له اليوم السبت، إن البيان يتضمن معلومات مرسلة هدفها محاولة تشويه الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية في مصر على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فضلًا عن التطور الكبير الذي شهدته حقوق الإنسان في مصر.

وأشاد السنباطي برد وزارة الخارجية على البيان معلنًا تأييد قرار تسليط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك؛ بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.

وشدد النائب على ضرورة أن تقوم منظمات المجتمع المدني في مصر بدورها في الدفاع عن مصر وتسويق الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان من خلال التواصل مع المنظمات الحقوقية في العالم.

كانت وزارة الخارجية المصرية قد عبرت عن شديد الاستغراب والاستهجان لبيان عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي طالب بإنهاء محاكمة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين.

وأعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام ما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.