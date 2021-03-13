انفجار قنبلة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.. ولا إصابات

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مصراوي Masrawy

بيروت- (د ب أ):

انفجرت قنبلة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان ليل الجمعة/ السبت .

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، السبت، بسماع دوي انفجار في مخيم عين الحلوة بعد منتصف الليل، تبين أنه ناجم عن انفجار قنبلة يدوية في منطقة عرب زبيد، عند الشارع الفوقاني داخل المخيم.

ووفق الوكالة، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأنشيء مخيم عين الحلوة جنوب شرقي مدينة صيدا بجنوب لبنان في عام 1948من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف إيواء نحو 15 ألف لاجئ فلسطيني تم تهجيرهم من قرى الجليل في شمال فلسطين أبان ما يسمى بـ"النكبة" (قيامة إسرائيل).