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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع جوتيريش قضايا إثيوبيا وأفغانستان وبورما

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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع جوتيريش قضايا إثيوبيا وأفغانستان وبورما وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع جوتيريش قضايا إثيوبيا وأفغانستان وبورما

مصراوي Masrawy

12:05 م السبت 13 مارس 2021

واشنطن- أ ش أ:

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هاتفيا، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لبحث عدد من القضايا من أهمها قضايا أفغانستان وإثيوبيا وبورما، حسبما أعلن المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، السبت.

وأضاف برايس أن بلينكن، وجه الشكر للأمين العام للأمم المتحدة على التزامه بالمساعدة في دفع المحادثات حول تسوية سياسية عادلة وقادرة على البقاء في أفغانستان ووقف دائم وشامل لإطلاق النار هناك.

وأوضح المتحدث أن الوزير الأمريكي دعا إلى تعزيز المساعي الدولية والإقليمية للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية وإنهاء المجازر واستعادة السلام في إثيوبيا.

كما ناقش الجانبان أهمية إجراء تحقيق دولي مستقل ويتسم بالمصداقية حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي في إثيوبيا.

وحول قضية بورما، شدد بلينكن على أهمية استمرار الوحدة في داخل الأمم المتحدة لمنع ارتكاب المزيد من أعمال العنف، داعيا إلى استعادة المنتخبة ديمقراطيا في بورما.

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