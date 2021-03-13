بالخطوات.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعداد الكهربائي والطرق المتبعة عند ظهورها

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة باللون الأصفر في العداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع .

ويوضح "مصراوي" الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها؛ لتجنب التعرض إلى محضر سرقة وغرامات مالية ضخمة، وفي ما يلي أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها:

أولًا- أسباب إضاءة لمبة التلاعب:

1- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

2- وجود وصلات غير قانونية قد تكون دون علم المشترك.

ثانيًا- الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض إلى محضر سرقة التيار:

1- الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبًا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2 - مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفَين العمومي في العداد مع طرفَي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3- بالنسبة إلى العداد مسبوق الدفع، يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.

ثالثًا- الأسباب التي تؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء:

- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك؛ حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

- عمل وصلة "كوبري" على العداد لسرقة التيار.

- تغيير أسلاك التوصيل دون مراجعة شركة الكهرباء.

- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه دون مراجعة شركة الكهرباء.

- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

كيفية تشغيل كارت الشحن للعدادات مسبقة الدفع:

ـ إدخال كارت الشحن إلى العداد والانتظار حتى انطفاء لمبة الإنذار وظهور رسالة كارت مقبول عبر شاشة العداد.

ـ شحن الكارت من الشركة قبل وصول الرصيد إلى الحد الأدنى وإضاءة لمبة الإنذار.

ـ الاحتفاظ بالكارت لاستخدامه في عمليات الشحن القادمة.

ـ يفضل وضع كارت الشحن بالعداد قبل التوجه إلى مراكز الشحن.

تحذيرات خاصة بالعدادات مسبقة الدفع:

ـ زيادة الأحمال عن المقنن تؤدي إلى انقطاع التيار.

ـ التلاعب بالعداد يؤدي إلى انقطاع التيار ويعرض المواطن إلى الغرامة.