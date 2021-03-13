أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالخطوات.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعداد الكهربائي والطرق المتبعة عند ظهورها

Print
بالخطوات.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعداد الكهربائي والطرق المتبعة عند ظهورها بالخطوات.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعداد الكهربائي والطرق المتبعة عند ظهورها

مصراوي Masrawy

12:06 م السبت 13 مارس 2021

كتب- محمد صلاح:

يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة باللون الأصفر في العداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع .

ويوضح "مصراوي" الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها؛ لتجنب التعرض إلى محضر سرقة وغرامات مالية ضخمة، وفي ما يلي أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها:

أولًا- أسباب إضاءة لمبة التلاعب:

1- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

2- وجود وصلات غير قانونية قد تكون دون علم المشترك.

ثانيًا- الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض إلى محضر سرقة التيار:

1- الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبًا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2 - مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفَين العمومي في العداد مع طرفَي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3- بالنسبة إلى العداد مسبوق الدفع، يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.

ثالثًا- الأسباب التي تؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء:

- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك؛ حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

- عمل وصلة "كوبري" على العداد لسرقة التيار.

- تغيير أسلاك التوصيل دون مراجعة شركة الكهرباء.

- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه دون مراجعة شركة الكهرباء.

- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

كيفية تشغيل كارت الشحن للعدادات مسبقة الدفع:

ـ إدخال كارت الشحن إلى العداد والانتظار حتى انطفاء لمبة الإنذار وظهور رسالة كارت مقبول عبر شاشة العداد.

ـ شحن الكارت من الشركة قبل وصول الرصيد إلى الحد الأدنى وإضاءة لمبة الإنذار.

ـ الاحتفاظ بالكارت لاستخدامه في عمليات الشحن القادمة.

ـ يفضل وضع كارت الشحن بالعداد قبل التوجه إلى مراكز الشحن.

تحذيرات خاصة بالعدادات مسبقة الدفع:

ـ زيادة الأحمال عن المقنن تؤدي إلى انقطاع التيار.

ـ التلاعب بالعداد يؤدي إلى انقطاع التيار ويعرض المواطن إلى الغرامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية