بالخطوات.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعداد الكهربائي والطرق المتبعة عند ظهورها

مصراوي Masrawy
12:06 م السبت 13 مارس 2021
كتب- محمد صلاح:
يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة باللون الأصفر في العداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع .
ويوضح "مصراوي" الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها؛ لتجنب التعرض إلى محضر سرقة وغرامات مالية ضخمة، وفي ما يلي أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها:
أولًا- أسباب إضاءة لمبة التلاعب:
1- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.
2- وجود وصلات غير قانونية قد تكون دون علم المشترك.
ثانيًا- الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض إلى محضر سرقة التيار:
1- الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبًا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.
2 - مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفَين العمومي في العداد مع طرفَي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.
3- بالنسبة إلى العداد مسبوق الدفع، يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.
ثالثًا- الأسباب التي تؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء:
- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك؛ حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.
- عمل وصلة "كوبري" على العداد لسرقة التيار.
- تغيير أسلاك التوصيل دون مراجعة شركة الكهرباء.
- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه دون مراجعة شركة الكهرباء.
- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.
كيفية تشغيل كارت الشحن للعدادات مسبقة الدفع:
ـ إدخال كارت الشحن إلى العداد والانتظار حتى انطفاء لمبة الإنذار وظهور رسالة كارت مقبول عبر شاشة العداد.
ـ شحن الكارت من الشركة قبل وصول الرصيد إلى الحد الأدنى وإضاءة لمبة الإنذار.
ـ الاحتفاظ بالكارت لاستخدامه في عمليات الشحن القادمة.
ـ يفضل وضع كارت الشحن بالعداد قبل التوجه إلى مراكز الشحن.
تحذيرات خاصة بالعدادات مسبقة الدفع:
ـ زيادة الأحمال عن المقنن تؤدي إلى انقطاع التيار.
ـ التلاعب بالعداد يؤدي إلى انقطاع التيار ويعرض المواطن إلى الغرامة.