استثناء القرى من الوقف.. 3 توجيهات من التنمية المحلية للمحافظات بشأن تراخيص البناء الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كتابًا دوريًا إلى المحافظات حمل رقم 63 لسنة 2021 بشأن منح تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية.

وتضمن الكتاب الدوري 3 توجيهات جديدة من الوزير للمحافظات المختلفة على النحو التالي:

1- تطبق القرارات السابقة فيما يتعلق بإصدار التراخيص واستكمال أعمال البناء بالمباني السكنية الخاصة فقط والمدن الرئيسية وعواصم المحافظات ولا تتعلق بالقرى والعزب والنجوع.

2- بالنسبة لقرار مجلس المحافظين بجلسته رقم 21 برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28-9-2020، والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على رخص بناء سارية (من وضع أساس للعقار وشرع في البناء) باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أدوار حتى نهاية نوفمبر 2020 لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، لذا فإن فترة السماح الواردة بقرار مجلس المحافظين والمحدد بها نهاية نوفمبر 2020 لحين وضع الاشتراطات البنائية الجديدة يعني الاستمرار في السماح الوارد بقرار مجلس المحافظين لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات.

3- استمرار عمل اللجان المشكلة وفقا للقرار رقم 218 برئاسة نائب المحافظ لاستكمال فحص الرخص الصادرة السارية سواء شرعت أم لم تشرع في أعمال البناء حيث إن نسبة الفحص بالمحافظات لم تتعدى 25% حتى الآن وموافاة الوزارة بنتائج الفحص.

جدير بالذكر أنه كان قد تقرر تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ تختص بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها.