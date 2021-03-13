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ليس منصفًا.. "المصريين في الخارج" يُدين بيان مجلس حقوق الإنسان بشأن

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ليس منصفًا.. "المصريين في الخارج" يُدين بيان مجلس حقوق الإنسان بشأن مصر ليس منصفًا.. "المصريين في الخارج" يُدين بيان مجلس حقوق الإنسان بشأن

مصراوي Masrawy

12:03 م السبت 13 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

أعرب الاتحاد العام للمصريين في الخارج عن رفضه التام ما تضمنه بيان موقَّع من بعض الدول، حول أحاديث مرسَلة تستند إلى معلومات مرسلة غير دقيقة حول حقوق الإنسان في .

وأكد الاتحاد، في بيان له، اليوم السبت، على أن هذا البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان لم يكن منصفًا للحق؛ بسبب الازدواجية في المعايير ورغبة الدول الموقعة عليه في إدانة مصر؛ بسبب الضغوط التي تمارس عليها من جراء المصالح المتنامية بين هذا المجلس وجهات أخرى.

وتابع: كان يجب على الدول الموقعة على البيان ضرورة المراجعة والتدقيق في مثل هذا الكلام المرفوض، والتوقف عن توجيه اتهامات تعبِّر فقط عن توجهات سياسية فقط تتضمن مغالطات دون أسانيد وبراهين وأدلة.

وشدد الاتحاد على أن ما جاء في هذا البيان من مهاترات ومغالطات القصد منه الإدانة فقط دون النظر إلى الممارسات القمعية في دول كثيرة في العالم دائمًا ما تدعي أنها أم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

واستطرد الاتحاد: هناك معايير مختلفة ومطاطة تتخذها المنظمات الدولية بين الحين والحين؛ للضغط على مصر، ولم تسأل نفسها هذه المنظمات ما المقابل لتغيير موقفها كلما أرادت الجماعات الإرهابية الضغط على مصر .

كما شدد الاتحاد على أن حقوق الإنسان في مصر مصانة بموجب الدستور والقانون، متسائلًا: هل علاج شعب بأكمله من أمراض مستشرية هو تجاوز في حقوق الإنسان؟، وهل مسكن لكل مواطن مجاني ومفروش فيه خرق لحقوق الإنسان؟، وهل شبكات الطرق الجديدة ووسائل المواصلات الجديدة والمدن ورفع كفاءة الصحة والتعلم خرق وتجاوز لحقوق الإنسان.

وأكد الاتحاد على أنه كان يجب على مصدري هذا القرار مراعاة الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان في كل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.​

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