جامعة عين شمس تنظم مؤتمرًا علميًّا حول "الجيل الرابع من الجامعات".. أبريل المقبل

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- داليا شبل:

تنظم جامعة عين شمس المؤتمر العلمي التاسع بعنوان "الجيل الرابع من الجامعات.. بين الواقع والمأمول"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، في الفترة من السادس حتى الثامن من أبريل المقبل.

وذكر بيان صادر عن جامعة عين شمس، اليوم السبت، أنه من المقرر مشاركة عدد من الجامعات المصرية والعالمية من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية، في المؤتمر، إلى جانب شركاء جامعة عين شمس في مختلف المجالات.

ويبحث المؤتمر عدة محاور أساسية؛ من ضمنها قطاع الابتكارات وقطاع الطلاب؛ حيث يعقد جلستَين للمحاكاة، الأولى لطلاب القطاع الطبي وتتضمن محاكاة لمنظمة الصحة العالمية، والثانية لطلاب كليات قطاع العلوم الإنسانية، وتهدف إلى بيان الدور الذي يمكن أن تضطلع به كل كلية في تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الرابع.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات؛ مثل: "الحوكمة الرقمية.. الطريق لتحقيق أفضل استفادة من النقل الرقمي"، و"البعد البيئي والتغيرات المناخية"، و"مستقبل الثروة المعدنية في مصر"، و"الكشف السريع عن التلوث البيئي باستخدام أطياف الليزر"، و"هندسة الأسمنت من المختبر إلى الإنتاج التجاري"، و"التغيرات المناخية الدولية وآثارها على الزراعة المصرية"، والجديد بشأن لقاحات "كوفيد-19"، والدروس المستفادة، ودور هيئة سلامة الأغذية؛ سواء على الصادرات أو الواردات من وإلى مصر، والتطورات المهمة في التنوع البيولوجي العالمي، وتقنية النانو في طب القلب.