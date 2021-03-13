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البيت الأبيض: بدأنا اتصالات دبلوماسية "غير مباشرة" مع إيران

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البيت الأبيض: بدأنا اتصالات دبلوماسية "غير مباشرة" مع إيران البيت الأبيض: بدأنا اتصالات دبلوماسية "غير مباشرة" مع إيران

مصراوي Masrawy

12:01 م السبت 13 مارس 2021

واشنطن- أ ش أ:

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة وإيران بدأتا اتصالات دبلوماسية غير مباشرة، من خلال أوروبيين وآخرين، لتبادل الرسائل عن الكيفية التي يمكن بها استئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف سوليفان - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، السبت - أن "الدبلوماسية مع إيران مستمرة، لكن ليست بطريقة مباشرة في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن "هناك قنوات اتصال عن طريق الأوروبيين وآخرين تمكننا من أن نوضح للإيرانيين موقفنا فيما يخص منهج الالتزام مقابل الامتثال للاتفاق وأن نستمع إلى موقفهم هم أيضا".

وتابع: "في هذه المرحلة ننتظر أن نسمع أكثر من الإيرانيين عن الطريقة التي يرغبون من خلالها في المضي قدما، ونحن نؤمن بأننا نمر الآن بعملية دبلوماسية ويمكن من خلالها تحقيق هدفنا، بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي عبر الدبلوماسية".

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