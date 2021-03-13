رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث إمكانية تمديد الإغلاق الشامل لمكافحة كورونا

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مصراوي Masrawy

غزة- (بي بي سي):

يعقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اجتماعا مع وزيرة الصحة والمحافظين في الضفة الغربية، لبحث تفشي فيروس كورونا وإمكانية تمديد الإغلاق الشامل في عدد من المدن أوطرح تسهيلات محدودة مع الإبقاء على الإجراءات الوقائية المشددة لمكافحة الوباء.

وفرضت الحكومة إغلاقا شاملا لمدة أسبوع على عدد من مدن الضفة الغربية منذ الأحد الماضي، لوقف انتشار الفيروس مع تزايد عدد الوفيات والمصابين الجدد به.

ومنحت الحكومة المحافظين في كل مدينة صلاحية إعلان الإجراءات الوقائية اللازمة لوقف انتشار فيروس كورونا.