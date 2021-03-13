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"الصحة" الفلسطينية تحذّر: "كورونا" يتفشى بوتيرة غير مسبوقة

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"الصحة" الفلسطينية تحذّر: "كورونا" يتفشى بوتيرة غير مسبوقة "الصحة" الفلسطينية تحذّر: "كورونا" يتفشى بوتيرة غير مسبوقة
"الشخرة": الوضع الوبائي خطير جداً والمستشفيات ممتلئة بالكامل

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية، من خطورة الوضع الوبائي في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن المستجد يتفشى حالياً بوتائر غير مسبوقة، مع اكتظاظ المستشفيات بالكامل.

ووصف المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة؛ اليوم السبت، في حوار مع إذاعة "صوت فلسطين"، الوضع الوبائي الحالي، بأنه "خطيرٌ جداً"، مشيراً إلى "انتشار كبير جداً وخطير لم يسبق له مثيل" للفيروس التاجي.

وبحسب " اليوم" لفت المتحدث، إلى أن هذا الأمر ينعكس على معدل الإصابات والوفيات بالوباء والضغط الذي تتعرّض له المستشفيات، قائلاً: "ناقوس الخطر دق وعدد الوفيات اليوم أكثر من 20 حالة".

وأقرّ الشخرة؛ بأن نسبة الإشغال في المستشفيات ومراكز علاج كورونا في الأراضي الفلسطينية وصلت إلى 100%.

وذكر المتحدث أن سبب تفاقم الوضع الوبائي في الأراضي الفلسطينية يعود إلى اللامبالاة من بعض الناس، مشدداً على أن عدم التزام المواطنين بالتوجيهات الصحية يعني ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابات.

وأكد الشخرة؛ أن لجنة كورونا التابعة لوزارة الصحة ستعقد اليوم اجتماعاً مع اللجان المختصة الأخرى، بمشاركة وزيرة الصحة مي الكيلة؛ لبحث آخر المستجدات المرتبطة بالجائحة، وستصدر توصيات مشدّدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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