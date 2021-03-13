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تدخل مرفوض تمامًا.. برلماني ينتقد بيان "مجلس حقوق الإنسان" بشأن

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تدخل مرفوض تمامًا.. برلماني ينتقد بيان "مجلس حقوق الإنسان" بشأن مصر تدخل مرفوض تمامًا.. برلماني ينتقد بيان "مجلس حقوق الإنسان" بشأن

مصراوي Masrawy

11:57 ص السبت 13 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوب، إن البيان الصادر من عدد من الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان، بشأن حقوق الإنسان في "عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يستند إلى وقائع حقيقية، إضافة إلى خضوعه لادعاءات من بعض الجهات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة".

وأوضح أبوالعلا، في بيان له اليوم السبت، أن بيان مجلس حقوق الإنسان لا يعبر عن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، سواء في مجال حقوق الإنسان اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا؛ في مجال مكافحة الإرهاب، وضمان حق الإنسان المصري في حياة آمنة وكريمة.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "البيان يمثل تدخلًا سافرًا في شؤون مصر الداخلية، وانتهاكًا للمواثيق الدولية وأعراف الأمم المتحدة، وتدخلًا في أعمال السيادة المصرية، واجتراءً على مؤسسات مصر القضائية والدستورية والتنفيذية والتشريعية، وهو ما نرفضه تمامًا".

ودعا أبوالعلا، الدول الأوروبية وأمريكا إلى فتح قنوات الاتصال مع الدولة المصرية؛ سواء تنفيذية أو تشريعية أو مدنية، وأجهزتها المختلفة؛ لتوضيح حقائق الأمور على أرض مصر.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان: "من الغريب أن يتحدث البيان عن أوضاع المجتمع المدني في وقت تسعى فيه القيادة السياسية المصرية لتمكين المجتمع المدني كشريك أساسي في عملية التنمية المستدامة، وتوفر لذلك الإطار التشريعي؛ لتنظيم عمله دون قيود".

وأبدى أبوالعلا تعجبه من توقيت البيان، مع تجاهله التام للجهود المصرية على الرغم من الإشادة الدولية من مؤسسات ومنظمات دولية ذات مصداقية بأداء مصر في مواجهة الوباء، وملف الإصلاح الاقتصاد.

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