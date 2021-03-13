استمرار البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة وتحذر المواطنين

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد منذ الخميس الماضي تراجعا تدريجيا في درجات الحرارة، حتى أصبحت تدور حول المعدلات الطبيعية الآن، حيث تسجل على القاهرة 24 درجة، بعد أن وصلت لـ 33 درجة نهارا.

وأضاف خبراء الهيئة، أن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة تشهد استقرارا في الأحوال الجوية حيث يكون الطقس من دافئ إلى مائل للحرارة على أغلب المناطق خلال ساعات النهار، لكن خلال الساعات المتأخرة من الليل الأولى من الصباح الباكر يوجد انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وتابع خبراء الهيئة: "يصل الفارق بين درجات الحرارة الصغرى والكبرى لـ 11 و12 درجة، لذلك ننصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس الشتوية، نظرا لاستمرار البرودة الشديدة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر".

وأشار الخبراء، إلى أنه يتبقى أسبوع على انتهاء فصل الشتاء، وخلال هذه الفترة درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية، والأحوال الجوية مستقر إلى حد كبير حيث لا توجد أي انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة.

وأوضح الخبراء أن فرص سقوط الأمطار تنعدم خلال الأسبوع الجاري، ويتبقى التحذير من الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد، تكون من الفجر حتى السابعة صباحا.

وتصل درجات الحرارة الفترة الحالية بين 24 و 14 على القاهرة، والسواحل الشمالية 20- 14، وجنوب سيناء 29- 14، وشمال الصعيد 29- 13، وجوب الصعيد 2- 15.​