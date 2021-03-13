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استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس
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الجمعة 19 مارس 2021 01:14 صباحاً
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا
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الجمعة 19 مارس 2021 01:14 صباحاً
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا
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الجمعة 19 مارس 2021 01:14 صباحاً
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية
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الجمعة 19 مارس 2021 01:14 صباحاً
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها
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الجمعة 19 مارس 2021 01:14 صباحاً
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
تعرّف على مبادرة "أَسْعِد".. تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
المدارس تستقبل الطلاب فى أول يوم دراسى بالترم الثانى بالكمامة والتباعد
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 13 مارس 2021 12:02 مساءً
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