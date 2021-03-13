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الأردن.. الأمن يطوّق مستشفى بعد انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا

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الأردن.. الأمن يطوّق مستشفى بعد انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا الأردن.. الأمن يطوّق مستشفى بعد انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا
البلاد تشهد مؤخرًا أرقامًا قياسية في أعداد إصابات ووفيات الفيروس

الأردن.. الأمن يطوّق مستشفى بعد انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا

طوقت قوات الأمن الأردنية، السبت، مستشفى السلط الحكومي الجديد بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في أسطوانات الأوكسجين لدى مرضى "كورونا" على أسرة العناية المشددة في المستشفى.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم ، صخر دودين: إن وزير الصحة في طريقه إلى المستشفى؛ للاطلاع على الأمر.

وبحسب وكالة "عمون" يشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة، أرقامًا قياسية في أعداد إصابات ووفيات ، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات والقيود شملت فرض حظر تجول شامل أيام الجمعة من كل أسبوع في جميع مناطق المملكة، مع تعليق أداء صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس حتى نهاية الشهر الجاري.

وشملت الإجراءات تمديد ساعات الحظر الليلي اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى إشعار آخر، وغيرها من الإجراءات، كما علقت الحكومة العملية التعليمية في مدارس وجامعات المملكة حتى إشعار آخر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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