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"حمراء" مستمرة في الرياض لهذا الموعد.. تنبيه متقدم للأرصاد تلاه "تحذير"

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"حمراء" مستمرة في الرياض لهذا الموعد.. تنبيه متقدم للأرصاد تلاه "تحذير" "حمراء" مستمرة في الرياض لهذا الموعد.. تنبيه متقدم للأرصاد تلاه "تحذير"
عواصف رملية تسبب انعدام الرؤية مصحوبة بنشاط رياح بالسليل والدواسر

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيراً لمنطقة الرياض من استمرار حالة العواصف الرملية التي تسبب انعدام الرؤية الأفقية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية بكل من السليل ووادي الدواسر.

ولفت المركز إلى أن الحالة بدأت في العاشرة صباح أمس الجمعة ومستمرة حتى الثالثة عصر اليوم السبت.

وفي تنبيه متقدم في وقت سابق من صباح اليوم، أفاد المركز باستمرار حالة الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية بكلٍّ من الأفلاج والحريق والخرج والدوادمي والزلفى والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات.

وأكد المركز أن الحالة مستمرة من التاسعة صباح أمس حتى الواحدة ظهر اليوم السبت.

‏وكانت قد أطلقت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات‬"، أمس الجمعة، وصف "حمراء" على الحالة الجوية "الغبارية" التي تشهدها معظم مناطق المملكة خلال هذه الساعات.

وأفادت "تسميات" بأن الحالة "الغبارية" المؤثرة حاليًّا؛ تشهدها مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الشرقية، الرياض، القصيم)، وتمتد إلى كل من (الكويت، والأردن، والعراق).

وأضافت "تسميات" أن تلك الحالة ستؤثر لاحقاً على بقية دول الخليج، إضافة إلى جنوب المملكة واليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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