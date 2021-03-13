أخبار عاجلة

استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
تعرّف على مبادرة "أَسْعِد".. تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ببرامج نوعية.. "التدريب التقني" يعلن انطلاق برنامج "أتقن" بمرحلته السادسة

Print
ببرامج نوعية.. "التدريب التقني" يعلن انطلاق برنامج "أتقن" بمرحلته السادسة ببرامج نوعية.. "التدريب التقني" يعلن انطلاق برنامج "أتقن" بمرحلته السادسة
التقديم غداً والتدريب 3 أسابيع بواقع 4 أيام لكل برنامج بإجمالي 16 ساعة تدريبية

ببرامج نوعية..

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، انطلاق برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن" بمرحلته السادسة.

وسيبدأ التقديم على البرامج التدريبية بدءاً من يوم غدٍ، فيما تنطلق مراحل التدريب بتاريخ 1442/8/8هـ، وتستمر لمدة 3 أسابيع، بواقع 4 أيام لكل برنامج تدريبي، بإجمالي 16 ساعة تدريبية.

وستطلق المؤسسة في نسخة "أتقن" السادسة هذا العام برامج تدريبية متخصصة بجوانب متنوّعة، يشارك في تقديمها مع المؤسسة قطاع التدريب الأهلي، حيث تم اختيار البرامج بعناية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، وسيستفيد من هذه البرامج التدريبية جميع أفراد المجتمع من المواطنين ممّن هم فوق 15 عاماً من الجنسين بمقابل رمزي وستقدم البرامج التدريبية -عن بُعد- من خلال المنصات الإلكترونية، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة لسلامة الجميع.

ودعت المؤسسة المهتمين، إلى الاطلاع على البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa، وإكمال عملية التسجيل من خلال الموقع نفسه، وفيما يخص البرامج التدريبية التي يقدمها القطاع الأهلي، فسيتم الإعلان عنها لاحقاً من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنهت تدريب أكثر من 45 ألف متدرب ومتدربة في المراحل السابقة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

شبكة عيون الإخبارية