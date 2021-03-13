الفلبين تعلن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا: ليست مثيرة للقلق

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مصراوي Masrawy

مانيلا- أ ش أ:

أعلنت السلطات الصحية الفلبينية، السبت، أنها اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، تحمل طفرتين ارتبطتا بزيادة قابلية الفيروس للانتقال، ومراوغة بعض الأجسام المضادة، مشيرة إلى أنها ليست من النوع المثير للقلق.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية أن "السلالة الجديدة، التي تحمل مجموعة فريدة من الطفرات وأُطلق عليها اسم "P.3"، تنتمي إلى الأصل B.1.1.28 على غرار السلالة التي اكتُشفت لأول مرة في البرازيل والمسماة P.1"، حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية .

وأضافت الوزارة أن مركز "الجينوم" بجامعة الفلبين اكتشف في السابق 85 إصابة بهذه السلالة، و13 حالة إضافية، وبذلك يصل إجمالي عدد حالات P.3في البلاد إلى 98 حالة.

وأشارت إلى أن جميع البيانات المتاحة حاليا غير كافية لاستنتاج ما إذا كانت السلالة سيترتب عليها آثار كبيرة على الصحة، رغم من أنها تحمل الطفرتين E484KوN501Y الموجودتين في سلالات كورونا المكتشفة لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، والمُصنّفة على أنها "سلالات مقلقة" بسبب زيادة مخاطرها على صحة الإنسان.

وتحمل السلالات الثلاث جميعها الطفرة N501Y، والتي ترتبط بزيادة قابلية الانتقال، بينما تحمل السلالتان الجنوب أفريقية والبرازيلية الطفرة E484K، والتي قد تساعد الفيروس على مراوغة بعض الأجسام المضادة.

ونوهت الصحيفة إلى أنه قبل إعلان وزارة الصحة الفلبينية عن السلالة الجديدة، أعلن المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية أمس أنه اكتشف سلالة جديدة تنتمي لـ B.1.1.28 لدى مسافر قادم من الفلبين وصل إلى مطار ناريتا بالقرب من طوكيو في 25 فبراير الماضي.

ولم ترد وزارة الصحة في الفلبين بعد على الاستفسارات حول ما إذا كانت سلالة P.3 الجديدة هي نفس السلالة التي اكتشفتها اليابان.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية الفلبينية أيضًا اكتشاف أول إصابة بالسلالة البرازيلية من كورونا على أراضيها؛ لمواطن فلبيني عائد من البرازيل.