وزيرا الزراعة والشباب ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض زهور الربيع الـ 88 بحديقة الأورمان

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- محمود بكار:

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم السبت، معرض زهور الربيع الـ 88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

حضر الافتتاح سفير جنوب السودان جوزيف مومو، والسفير سامي النقبي مندوب السفير الإماراتي بالقاهرة، ونائب محافظ الجيزة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وعبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين وعدد من قيادات الوزارة ومحافظة الجيزة ومشاركة أكثر من 223 عارضا.

وتفقد الوزير ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، مشيدين بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة في مصر وبالتنظيم الرائع للمعرض في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم.

وشدد القصير، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

ويعد معرض زهور الربيع ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وتقدم وزارة الزراعة كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.

جدير بالذكر أن معرض زهور الربيع بدأ افتتاحه اليوم أمام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا لمدة شهر بحديقة الأورمان بالجيزة والتي تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 تنوع نباتي.

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