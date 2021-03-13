أخبار عاجلة

استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
تعرّف على مبادرة "أَسْعِد".. تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرا الزراعة والشباب ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض زهور الربيع الـ 88 بحديقة الأورمان

Print
وزيرا الزراعة والشباب ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض زهور الربيع الـ 88 بحديقة الأورمان وزيرا الزراعة والشباب ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض زهور الربيع الـ 88 بحديقة الأورمان

مصراوي Masrawy

11:16 ص السبت 13 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- محمود بكار:

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم السبت، معرض زهور الربيع الـ 88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

حضر الافتتاح سفير جنوب السودان جوزيف مومو، والسفير سامي النقبي مندوب السفير الإماراتي بالقاهرة، ونائب محافظ الجيزة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وعبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين وعدد من قيادات الوزارة ومحافظة الجيزة ومشاركة أكثر من 223 عارضا.

وتفقد الوزير ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، مشيدين بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة في وبالتنظيم الرائع للمعرض في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم.

وشدد القصير، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من ، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

ويعد معرض زهور الربيع ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وتقدم وزارة الزراعة كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.

جدير بالذكر أن معرض زهور الربيع بدأ افتتاحه اليوم أمام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا لمدة شهر بحديقة الأورمان بالجيزة والتي تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 تنوع نباتي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

شبكة عيون الإخبارية