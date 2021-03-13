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الصفدي يبحث تزويد الاردن باللقاح الصيني

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الصفدي يبحث تزويد الاردن باللقاح الصيني الصفدي يبحث تزويد الاردن باللقاح الصيني

جى بي سي نيوز  : - اجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي اليوم، محادثات عبر الهاتف ركزت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتضامن بمواجهة جائحة كورونا وتبعاتها، إضافة إلى المستجدات في المنطقة وسبل حل الازمات الإقليمية.
وبحث الصفدي مع نظيره الصيني تزويد المملكة باللقاح الصيني ضد وذلك بأسرع وقت ممكن.
وأكد الوزيران متانة العلاقات الثنائية وحرص البلدين الصديقين استمرار العمل على زيادة التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتجارية وغيرها من المجالات. وتبادل الوزيران التهاني بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة والذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم.
وثمن الصفدي مواقف الصين الداعمة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأكد حرص المملكة على التعاون مع الصين في مقاربة الأزمات الإقليمية وعلى أهمية الدور الصيني في هذا السياق. ووضع الصفدي وانغ يي بالتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسي للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل. وأكد الصفدي، أنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 سبيلا لتحقيق السلام الشامل، وبين خطورة الإجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام .
كما شدد الصفدي على دعم الاردن مبدأ الصين الواحدة وهو ما ثمنه وزير الخارجية الصيني الذي أكد دعم بلاده جهود المملكة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيدا بدورها الرئيس الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأتفق الوزيران على اللقاء في أقرب وقت ممكن لمتابعة بحث سبل تطوير التعاون وتعزيز علاقات الصداقة التي تربطهما والتنسيق إزاء التحديات الإقليمية.
--(بترا)

جي بي سي نيوز

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