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إحالة محاكمة صديق المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي" لدائرة أخرى بجلسة 18 مارس

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إحالة محاكمة صديق المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي" لدائرة أخرى بجلسة 18 مارس إحالة محاكمة صديق المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي" لدائرة أخرى بجلسة 18 مارس

مصراوي Masrawy

10:31 ص السبت 13 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح المعادي، اليوم السبت، بإحالة محاكمة المتهم "م. س" بتهمة التستر على المتهم بخطف وهتك عرض "طفلة المعادي" لدائرة أخرى للاختصاص الرقمي، ونظرها بجلسة 18 مارس الجاري.

وأمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإحالة "م. س" فني تكييف، إلى محكمة الجنح بتهمة التستر على المتهم بخطف وهتك عرض المجني عليها.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم "م. ج" مختبًا داخل منزل صديقه (المتهم الثاني) بالدرب الأحمر.

وقال المتهم أمام النيابة إنه على معرفة بالمتهم بهتك عرض الطفلة، ولجأ إليه فاستقبله في شقة حولها لمخزن تكييفات، ولم يكن يعرف بالقضية.

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بإحالة متهم بخطف طفلة في المعادي، تبلغ من العمر سبع سنوات-محبوسًا-.

وذكرت النيابة في بيان، أن المتهم تحايل لاستدراج الفتاة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه.

وأكدت النيابة أن جناية الخطف اقترنت بجناية أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة.

وضمن الأدلة أيضا ما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليها داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار وتشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا حتى تم ضبطه.

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