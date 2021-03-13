خدمات بالجملة لمراجعي الأسنان بجدة.. 150 ألف مستفيد وهنا حصاد عام

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تطوير وإعادة افتتاح معامل ومراكز ومشاركة في مبادرات.. معرض ومكتب

كشفت "صحة جدة"، أن إدارة طب الأسنان بصحة جدة، قدمت عديداً من الخدمات خلال العام الماضي (2020م)، أسهمت في استقبال 151466 مراجعاً لعيادات طب الأسنان.

وأوضحت أن الفترة نفسها شهدت افتتاح قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى شرق جدة، وتطوير وإعادة افتتاح معمل طب الأسنان التابع لمستشفى الثغر، إلى جانب اعتماد برنامج البورد السعودي في تخصص أمراض وجراحة اللثة في مركز طب الأسنان التخصصي بمستشفى الثغر، وتطوير قسم الأسنان بمستشفى رابغ العام، وزيادة الخطة التشغيلية للدوام الممتد في عيادات الأسنان في المراكز الصحية الأولية من خلال تشغيل (26) عيادة أسنان بدوام ممتد.

كما تم دعم مركز طب الأسنان التخصصي بمستشفى الملك فهد بجهاز أشعة مقطعية CBCT، وتنفيذ 3 محاضرات تعليمية عن بُعد في طب الأسنان، التي بلغ عدد المستفيدين منها (906) من منسوبي طب الأسنان، وتنفيذ (211) زيارة إشرافية لمتابعة جودة الأداء والالتزام في عيادات طب الأسنان.

وشاركت الإدارة في أثناء الجائحة بكوادر طبية للكشف على حالات طوارئ طب الأسنان في المحاجر الصحية من خلال تفعيل آلية المناوبة بين الأطباء على مدار الساعة وتفعيل عيادات طب الأسنان الافتراضية في مركز طب الأسنان التخصصي ومستشفى الثغر، والمساهمة في مشاريع تحسين خدمات طب الأسنان بجدة من خلال مشروع قياس إنتاجية عيادات وأطباء الأسنان في المراكز الصحية، ومشروع تقليل قائمة الانتظار بعمليات أسنان الأطفال في مركز طب الأسنان التخصصي بمستشفى الملك فهد.

كما شاركت في تقديم عدة مبادرات لتحسين خدمات طب الأسنان بجدة، منها: مبادرة التطوع الصحي وزيادة ساعات العمل لمساعدة المرضى المتضررين بسبب تأخر مواعيد الأسنان في قسم الاستعاضة السنية بسبب الجائحة في مركز طب الأسنان التخصصي التابع لمجمع الملك عبدالله الطبي، ومبادرة "عناية تقديم خدمات طب الأسنان في المنازل" لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مركز طب الأسنان التخصصي التابع لمجمع الملك عبدالله الطبي، ومبادرة إنشاء نقطة فرز لقسم تجربة المريض (تسرني خدمتك) لتحسين تجربة المريض في مركز طب الأسنان التخصصي التابع لمجمع الملك عبدالله الطبي وغيرها من المبادرات.

وأشارت إلى أن إدارة طب الأسنان فعّلت دور طب الأسنان الوقائي في الأيام العالمية للصحة والفعاليات والأنشطة القائمة خلال العام، وذلك بالتعاون مع عدة قطاعات وإدارات حكومية وخاصة، من خلال تقديم البرامج والأنشطة الموجهة للفرد والمجتمع في المنشآت الصحية والعامة لنشر الوعي عن كيفية المحافظة على نظافة الأسنان وأهميتها وعلاقتها بباقي أعضاء الجسم وتأثير ذلك على صحة البدن.

وقامت بتطبيق المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس أسنان الأطفال في المدارس خلال عام ٢٠٢٠م والموافق للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1441 - 1442 في ٢٨٠ مدرسة من مدارس محافظة جدة الابتدائية، وتضمنت البرامج الوقائية، محاضرات التوعوية عن صحة الفم والأسنان، وكذلك عمل كشف مجاني وتطبيق مادة الفلورايد للوقاية من تسوس الأسنان، حيث كشفت الاحصائية السنوية لخدمات طب الأسنان بجدة عن إجمالي عدد المستفيدين من محاضرات التوعية بصحة الفم والأسنان 33931 مستفيداً، والكشف على 25106 أشخاص وتطبيق مادة الفلورايد على 10415 مستفيداً خلال البرامج الوقائية.

وكان من ضمن إنجازات طب الأسنان الوقائية، افتتاح المعرض التعليمي الثابت والمكتب التثقيفي بمركز طب الأسنان التخصصي بمستشفى الملك فهد التي أصبحت متاحة لجميع الزوار طوال أيام السنة، وخلال الجائحة ساهمت الإدارة بتقديم محاضرات وبث الرسائل التوعوية عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركتها مع مركز (937) في الرد على استفسارات المرضى.