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هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية
-
الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"
-
الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
تعرّف على مبادرة "أَسْعِد".. تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
البدء في تسليم المدينة الصناعية بـ"عكيشية مكة"
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
بايدن: الولايات المتحدة بصدد الوصول إلى حقن 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا
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الجمعة 19 مارس 2021 12:40 صباحاً
السعودية: انطلاق احتفالية "نور الرياض" الأولى من نوعها لمدة 17 يوما
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الجمعة 19 مارس 2021 12:23 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
تفاصيل جديدة لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية.. وهذا موعد تطوير كل قطارات السكة الحديد
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 13 مارس 2021 10:16 صباحاً
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