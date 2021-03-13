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هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
تعرّف على مبادرة "أَسْعِد".. تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
البدء في تسليم المدينة الصناعية بـ"عكيشية مكة"
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
بايدن: الولايات المتحدة بصدد الوصول إلى حقن 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا
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الجمعة 19 مارس 2021 12:40 صباحاً
السعودية: انطلاق احتفالية "نور الرياض" الأولى من نوعها لمدة 17 يوما
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الجمعة 19 مارس 2021 12:23 صباحاً
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"بلا قيود" مع أليس مفرج المعارضة السياسية والناشطة النسوية السورية
أخبار العالم
BBC News عربي
السبت 13 مارس 2021 10:05 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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