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موجودة في "تليغرام" منذ سنوات.. "واتساب" يختبر ميزة جديدة

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موجودة في "تليغرام" منذ سنوات.. "واتساب" يختبر ميزة جديدة موجودة في "تليغرام" منذ سنوات.. "واتساب" يختبر ميزة جديدة
عدة أشهر من التطوير والتحديث قبل إصدارها على Android وiOS

موجودة في

بدأ تطبيق واتساب باختبار ميزة جديدة تتعلق بتسريع الرسائل الصوتية الطويلة.

ووفق ما نقل موقع WABetaInfo، فإن التطبيق اختبر الميزة الجديدة التي تتعلق بسرعة الرسائل الصوتية، ويعمل على تقديم خيار يتيح تسريع الرسائل الصوتية، وهو تسارع مزدوج يتم استخدامه عند الاستماع لتسجيلات صوتية طويلة، بحسب أخبار اليوم.

الموقع أكّد أنه لم يتم الحديث عن آلية عمل هذه الميزة، لكنها قيد التطوير والتحديث، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل إصدارها على أجهزة Android وiOS.

جديرٌ بالذكر أن هذه الميزة موجودة في نظام "تليغرام" منذ سنوات عدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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