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عبر الاتصال المرئي.. "المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة

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عبر الاتصال المرئي.. "المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة عبر الاتصال المرئي.. "المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة
على مستوى السفراء

عبر الاتصال المرئي..

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عُقد أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني؛ ورئيس اللجنة الرابعة في وفد المملكة وجدي محرم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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