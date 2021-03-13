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لمواجهة موجة الغبار.. "صحة حفر الباطن" ترفع درجة الجاهزية

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لمواجهة موجة الغبار.. "صحة حفر الباطن" ترفع درجة الجاهزية لمواجهة موجة الغبار.. "صحة حفر الباطن" ترفع درجة الجاهزية
أدت لانخفاض مستوى الرؤية

لمواجهة موجة الغبار..

اتخذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن أمس، جميع الاستعدادات اللازمة لمواجهة موجة الغبار التي غطت سماء المحافظة وأدت لانخفاض مستوى الرؤية.

وأوضحت أن القطاعات الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية اتخذت كافة التدابير اللازمة للتعامل مع كل الحالات المتضررة من موجة الغبار ورفع حالة الاستعداد في أقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى لمواجهه التطورات الناجمة من موجة الغبار التي اجتاحت المحافظة.

ودعت الصحة من لديهم أمراض الجهاز التنفسي كالربو والحساسية بعدم الخروج في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة، واتخاذ الإجراءات الوقائية ووضع الكمامات الطبية وإغلاق النوافذ جيدًا حرصًا على سلامتهم، متمنين للجميع الصحة والسلامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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