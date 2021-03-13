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مجلس الأمن يطالب بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير

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مجلس الأمن يطالب بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير مجلس الأمن يطالب بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير

مصراوي Masrawy

08:50 ص السبت 13 مارس 2021

واشنطن- (أ ش أ):
دعا مجلس الأمن الدولي إلى "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون المزيد من التأخير".

وجاء في إعلان تبناه المجلس بالإجماع - حسب ما أوردته صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/ - أن "مجلس الأمن يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا".

وأضاف البيان أن "مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل".

ويدعو مجلس الأمن أيضا إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وبحسب الأمم المتحدة، كان لا يزال هناك حوالي 20 ألف جندي ومرتزقة في ليبيا نهاية عام 2020 ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب.​

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